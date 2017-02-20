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    В полной средней школе №10 города Хырдалан состоялся показ документального фильма "Фитне"

    После демонстрации фильма ответили на вопросы учащихся

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В полной средней школе №10 г.Хырдалан Абшеронского района состоялся показ документального фильма "Фитне" ("Fitnə"), снятого по заказу Госкомитета по работе с религиозными структурами.

    Как сообщили Report из комитета, на мероприятии присутствовали сотрудник сумгайытского отдела госкомитета Исмаил Джафаров, директор школы Эльнара Гасанова, военрук Ядулла Иманов, педагоги и старшеклассники.

    Выступившие коснулись вопроса воспитания учащихся в духе патриотизма, проинформировали присутствующих о радикальных религиозных тенденциях, и заявили о важности показа подобных фильмов для того, чтобы уберечь школьников от склонности к радикальным тенденциям. Было отмечено, что главная задача учащихся заключается в учебе, получении образования, чтобы стать достойным гражданином.

    После демонстрации фильма ответили на вопросы учащихся. 

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