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Роберт Мобили: Армяне подвергли албанские церкви в Карабахе вандализму

Роберт Мобили: Армяне подвергли албанские церкви в Карабахе вандализму Армяне подвергли албанские церкви в Карабахе вандализму.
Религия
15 ноября 2023 г. 13:12
Роберт Мобили: Армяне подвергли албанские церкви в Карабахе вандализму

Армяне подвергли албанские церкви в Карабахе вандализму.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили на конференции на тему "Политика Гейдара Алиева: толерантность", организованной Государственным комитетом по работе с религиозными структурами.

По его словам, армяне утверждают, что культурное наследие в Карабахе якобы является армянским культурным наследием, а албанские церкви - армянскими.

"Это культурное наследие является албанским. Я был в ужасе от того, что албанские церкви подверглись вандализму", - сказал он.

Мобили добавил, что на сегодняшний день азербайджанские земли, которые оставались под оккупацией 30 лет, активно восстанавливаются.

"В Карабахе армяне не выполняли никаких работ на территории, которую они занимали 30 лет. Однако теперь освобожденные территории активно благоустраиваются", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Robert Mobili: "Ermənilər Qarabağdakı alban kilsələrini vandalizmə məruz qoyublar"

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