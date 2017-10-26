Мубариз Гурбанлы: Проводится работа по возвращению в Азербайджан находящихся в Ираке азербайджанских женщин и детей

© Report

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Одним из негативных последствий религиозных радикальных групп является то, что люди, которые находятся под влиянием этих групп, ведут к трагедии не только себя, но и своих детей. Это приводит к тяжелым последствиям".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Он сказал, что соответствующие государственные органы проводят работу по возвращению присоединившихся в свое время к рядам террористических организаций граждан Азербайджана, особенно женщин и детей, которые сейчас находятся в Ираке: "Со временем оттуда будут вывезены граждане Азербайджана, и государственные органы предпримут необходимые меры для обеспечения их безопасности".