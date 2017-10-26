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    Мубариз Гурбанлы: Проводится работа по возвращению в Азербайджан находящихся в Ираке азербайджанских женщин и детей

    Председатель госкомитета: Государственные органы предпримут необходимые меры для обеспечения их безопасности© Report

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Одним из негативных последствий религиозных радикальных групп является то, что люди, которые находятся под влиянием этих групп, ведут к трагедии не только себя, но и своих детей. Это приводит к тяжелым последствиям".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

    Он сказал, что соответствующие государственные органы проводят работу по возвращению присоединившихся в свое время к рядам террористических организаций граждан Азербайджана, особенно женщин и детей, которые сейчас находятся в Ираке: "Со временем оттуда будут вывезены граждане Азербайджана, и государственные органы предпримут необходимые меры для обеспечения их безопасности".

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