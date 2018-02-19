В Азербайджане увеличилось производство пропилена, полиэтилена и этилена

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года в Азербайджане было произведено 5,7 тыс. тонн пропилена.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 4,5 тыс. тонн пришлось на товарную продукцию.

В январе этого года объем производства пропилена в годовом сравнении увеличился на 10,9%, а объем товарной продукции - на 22,1%.

Производство полиэтилена в прошлом месяце возросло на 0,6%, до 10,4 тыс. тонн.

Объем производства этилена в январе составил 10,7 тыс. тонн, что на 10,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.