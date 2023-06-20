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Ученые изобрели способ производства экологичного пластика из ананасов

Ученые изобрели способ производства экологичного пластика из ананасов Ученые создали пластик из стеблей ананасов.
Промышленность
20 июня 2023 г. 08:07
Ученые изобрели способ производства экологичного пластика из ананасов

Ученые создали пластик из стеблей ананасов.

Как передает Report, об этом сообщает Университет Ньюкасла в Сингапуре (NUiS).

Технологи предложили способ создания биоразлагаемого пластика на основе крахмала, похожего на полигидроксиалканоат. Полученный материал мог сопротивляться воде и не впитывал ее, как другие подобные материалы. Когда авторы зарыли его в землю, он рассыпался на мелкие кусочки всего за две недели.

Исследование показало, что использование крахмала из стеблей ананаса может быть хорошей и экологически чистой заменой пластмассам, изготовленным из нефти или других растительных материалов. Это шаг к более экологичному способу производства небольших пластиковых изделий и развитию экономики замкнутого цикла.

Загрязнение природы пластиком является одной из важнейших проблем современности. Большинство его видов практически не разлагаются и плавают в воде (или лежат в почве) в течение десятков и сотен лет. В связи с этим ученые ищут замену традиционному пластику, который бы мог разлагаться в окружающей среде за разумный срок.

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