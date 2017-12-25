Petkim приступает к инвестициям в новой области в будущем году

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Petkim Holding, основная доля в которой принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), в следующем году приступает к инвестициям в цифровизацию.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Petkim Holding Анар Мамедов в программе "Piyasa hattı" на канале Bloomberg HT.

"На этой неделе мы создали должность заместителя генерального директора по цифровизации и технологиям. Мы планируем продвигаться вперед в этой области с января. Наша цель - превратить Petkim в ведущую цифровую компанию Турции и Азербайджана. Мы стремимся превратить Petkim не в нефтехимическое предприятие с цифровым подразделением, а в цифровое предприятие, производящее нефтехимическую продукцию. Мы серьезно относимся к этому вопросу, и начнем инвестировать в этом направлении в следующем году", - сказал он.

По его словам, данные работы не могут быть завершены за год, реализация проекта займет 2-3 года. Первоначальные итоги проекта будут достигнуты к концу 2018 года, добавил он.