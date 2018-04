На карбамидном заводе завершено 40% строительных работ

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ На карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте завершено более 40% строительных работ. Как сообщил Report директор завода Хаял Джафаров, на заводе завершены как капитальные, так и детальные работы: "Более 96% оборудования уже доставлено в страну. Оно закуплено у престижных американских, европейских и азиатских компаний".

Х.Джафаров напомнил, что строительные работы завершаться к концу 2017 года, затем будет проведен тестовый запуск. По его словам, сдача завода SOCAR запланирована на 2018 год.

Отметим, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана. С этой целью приобретен земельный участок площадью 24 га, находящийся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья", и 19 октября 2011 года состоялась церемония закладки фундамента завода с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. В рамках контракта Samsung Engineering Co. Ltd. проведет строительно-монтажные работы, соответствующие испытания и тренинги для персонала, направленные на устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации завода. На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки.