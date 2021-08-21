General Motors отзывает 73 тыс. электромобилей

Корпорация General Motors (GM) отзывает более 63 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt EV и EUV 2020 — 2022 модельного года и свыше 9 тыс. Bolt EV 2019 года выпуска.
Об этом передает
Отзывная кампания связана с дефектом аккумуляторной батареи, который может привести к возгоранию транспортного средства.
Как отмечают в GM, аккумуляторы имеют два дефекта, приводящих к возгоранию.
Кампания по отзыву пройдет в США и Канаде.
Сообщается, что продажи электромобилей данной модели приостановят на неопределенное время. GM будет добиваться возмещения издержек у поставщика АКБ, компании LG. GM оценила сумму ущерба в миллиард долларов.
В LG сообщили об активной работе с клиентами и заверили, что компания сделает все, чтобы отзыв автомобилей доставил покупателям минимум сложностей. Акции LG подешевели на 2,2% в результате инцидента.
В июле GM уже отозвала 69 тыс. Chevrolet Bolt. За все время использования имели место девять случаев возгорания транспортных средств, оборудованных данными АКБ.