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General Motors отзывает 73 тыс. электромобилей

General Motors отзывает 73 тыс. электромобилей Корпорация General Motors (GM) отзывает более 63 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt EV и EUV 2020 — 2022 модельного года и свыше 9 тыс. Bolt EV 2019 года выпуска
Промышленность
21 августа 2021 г. 22:23
General Motors отзывает 73 тыс. электромобилей

Корпорация General Motors (GM) отзывает более 63 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt EV и EUV 2020 — 2022 модельного года и свыше 9 тыс. Bolt EV 2019 года выпуска.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Отзывная кампания связана с дефектом аккумуляторной батареи, который может привести к возгоранию транспортного средства.

Как отмечают в GM, аккумуляторы имеют два дефекта, приводящих к возгоранию.

Кампания по отзыву пройдет в США и Канаде.

Сообщается, что продажи электромобилей данной модели приостановят на неопределенное время. GM будет добиваться возмещения издержек у поставщика АКБ, компании LG. GM оценила сумму ущерба в миллиард долларов.

В LG сообщили об активной работе с клиентами и заверили, что компания сделает все, чтобы отзыв автомобилей доставил покупателям минимум сложностей. Акции LG подешевели на 2,2% в результате инцидента.

В июле GM уже отозвала 69 тыс. Chevrolet Bolt. За все время использования имели место девять случаев возгорания транспортных средств, оборудованных данными АКБ.

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