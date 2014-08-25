Азербайджан увеличил производство цемента на 42%

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В течение января-июля 2014 года в Азербайджане было произведено 1,659 млн. тонн цемента.

Как сообщили Report в Госкомстате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство продукции увеличилось на 42,1%.

По состоянию на 1 августа 2014 года на складах имеется запас цемента в объеме 140,9 тыс. тонн.

Отметим, что в 2013 году производство цемента в Азербайджане составило 2,039 млн. тонн. По сравнению с 2012 годом производство цемента увеличилось на 3,8%.