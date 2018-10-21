Житель Газаха нанес себе ножевое ранение

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Газахском районе местный житель нанес себе ножевое ранение.

Как сообщает западное бюро Report, житель села Асланбейли Гаджиев Танрыверди (1961) был доставлен в больницу с ножевым ранением в области живота.

По предварительной информации, он сам себе нанес ранения.

По факту ведется расследование.

Ранее В Шемкирском районе произошла дорожная авария., в результате которой погиб один человек.