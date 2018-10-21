Житель Газаха нанес себе ножевое ранение

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Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Газахском районе местный житель нанес себе ножевое ранение.
Как сообщает западное бюро Report, житель села Асланбейли Гаджиев Танрыверди (1961) был доставлен в больницу с ножевым ранением в области живота.
По предварительной информации, он сам себе нанес ранения.
По факту ведется расследование.
Ранее В Шемкирском районе произошла дорожная авария., в результате которой погиб один человек.
Valeh DadaşovАвтор новости