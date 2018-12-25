Житель Агсу попал в аварию в Астаре

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Астаре перевернулся автомобиль жителя Агсуинского района.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Алят-Астара - государственная граница Ирана, пролегающем по территории села Шийякяран в Астаринском районе.

Возвращавшийся из Исламской Республики Иран житель села Кенгели Агсуинского района Русиф Ильгар оглу Гусейнов 1990 г.р. потерял управление автомобилем марки Audi. В результате автомобиль перевернулся, водитель Р.Гусейнов получил телесные повреждения различной степени тяжести. Сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи доставили раненого в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.