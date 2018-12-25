 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель Агсу попал в аварию в Астаре

    По факту ведется расследование

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Астаре перевернулся автомобиль жителя Агсуинского района.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Алят-Астара - государственная граница Ирана, пролегающем по территории села Шийякяран в Астаринском районе.

    Возвращавшийся из Исламской Республики Иран житель села Кенгели Агсуинского района Русиф Ильгар оглу Гусейнов 1990 г.р. потерял управление автомобилем марки Audi. В результате автомобиль перевернулся, водитель Р.Гусейнов получил телесные повреждения различной степени тяжести. Сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи доставили раненого в Лянкяранскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi