Житель Агдама убил свою дочь

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Хырдалане произошло убийство.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, из дома Захры Алияровой в больницу с колото-резанными ранами была доставлена ее племянница, жительница Агдамского района Айгюн Джаббарова. Раненая скончалась в больнице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан отец погибшей Насиб Джаббаров, подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта.

По факту начато расследование.