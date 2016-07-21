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    Житель Агдама убил свою дочь

    По факту начато расследование

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Хырдалане произошло убийство.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, из дома Захры Алияровой в больницу с колото-резанными ранами была доставлена ее племянница, жительница Агдамского района Айгюн Джаббарова. Раненая скончалась в больнице. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан отец погибшей Насиб Джаббаров, подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта. 

    По факту начато расследование.

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