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Завтра в Баку пройдет суд над экс-директором Фонда господдержки развития СМИ

Завтра в Баку пройдет суд над экс-директором Фонда господдержки развития СМИ Завтра, 23 июля, пройдет подготовительное заседание суда над бывшим исполнительным директором упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.
Происшествия
22 июля 2021 г. 10:59
Завтра в Баку пройдет суд над экс-директором Фонда господдержки развития СМИ
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Завтра, 23 июля, пройдет подготовительное заседание суда над бывшим исполнительным директором упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.

Как сообщает Report, уголовное дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.

Ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

Агентство по развитию медиа признано одним из пострадавших по этому делу.

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Версия на английском языке Baku Court of Grave Crimes to hold trial of Vugar Safarli
Версия на азербайджанском языке Sabah Vüqar Səfərlinin məhkəməsi başlayır

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