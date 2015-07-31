Задержаны женщины, предъявившие в "Unibank" фальшивую купюру номиналом 50 манатов

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Задержаны женщины, предъявившие в один из столичных банков фальшивую купюру.

Как сообщает Report, об этом отмечается на официальном сайте министерства внутренних дел.

Так, жительницы Баку Офелия Хагвердиева и Матанат Новрузова были задержаны сотрудниками Управления охраны Насиминского района и переданы в 19-ое отделении полиции. Они пытались отдать кассиру Аджеминского филиала "Unibank" на территории Насиминского района одну фальшивую купюру номиналом 50 манатов.

Расследование по факту продолжается.