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    Задержаны женщины, предъявившие в "Unibank" фальшивую купюру номиналом 50 манатов

    Инцидент зарегистрирован в Аджеминском филиале банка

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Задержаны женщины, предъявившие в один из столичных банков фальшивую купюру.

    Как сообщает Report, об этом отмечается на официальном сайте министерства внутренних дел.

    Так, жительницы Баку Офелия Хагвердиева и Матанат Новрузова были задержаны сотрудниками Управления охраны Насиминского района и переданы в 19-ое отделении полиции. Они пытались отдать кассиру Аджеминского филиала "Unibank" на территории Насиминского района одну фальшивую купюру номиналом 50 манатов.

    Расследование по факту продолжается.

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