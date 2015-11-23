Задержанные МНБ лица остались недовольны приговором

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Хадиев Фарид Шовги оглу, Алекберов Яшар Байрам оглу, Ифраимов Наир Илишаевич и Арагунов Ринат Ильич, обвиняемые в присвоении денег путем незаконного снятия со счетов банков в Азербайджане посредством интернета, дали апелляционную жалобу из приговора суда.

Как сообщает Report, представленная в Бакинский апелляционный суд жалоба будет рассмотрена 26 ноября.

Отметим, что в 2014 году в результате оперативных мероприятий, проведенных министерством национальной безопасности (МНБ), были выявлены факты незаконного вторжения в компьютерные системы и снятия крупной суммы денег с банковских счетов, завладев информацией в данной системе. В качестве обвиняемых были задержаны граждане Азербайджана -Хадиев Фарид Шовги оглу, Алекберов Яшар Байрам оглу, Ибрагимов Насир Айдынович, Байрамов Фаррух Тейюб оглу, Арагунов Ринат Ильич и гражданин Российской Федерации Ифраимов Наир Илишаевич.

В июле этого года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Ф.Хадиева к 10 годам лишения свободы, Я.Алекберова и Р.Арагунова - к 9,5 годам, Н.Ибрагимова - к 6,5 годам, Ф.Байрамова и Н.Ифраимова - к 2,5 годам лишения свободы.