​Зачитан приговор мужчине, арестованному в Турции по линии "Интерпола"

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Халдуна Гаджиева, обвиняемого в мошенничестве и подделке официальных документов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева зачитали приговор, согласно которому Х.Гаджиева приговорили к 5 годам 7 месяцам тюремного заключения.

Отметим, что Х.Гаджиев 1983 г.р. считается виновным в мошенничестве и подделке официальных документов. На основе жалобы граждан в отношении Х.Гаджиева правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело, однако он уклонился от следствия. Позже Х.Гаджиева объявили в розыск по линии "Интерпола". Его задержали в Турции. Спустя некоторое время его экстрадировали в Азербайджан.

По уголовному делу проходит 5 потерпевших.