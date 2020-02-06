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Все меньше азербайджанцев просят убежище во Франции

Все меньше азербайджанцев просят убежище во Франции

В прошлом году число азербайджанских иммигрантов, обратившихся в Национальный суд Франции по делам беженцев (CNDA) за пересмотром дел, уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 34%.

По сообщению французского бюро Report, это произошло после того, как Управление по делам беженцев Франции отклонило обращения о предоставлении убежища. 

Если в 2018 году в суд обратилось 250 азербайджанских иммигрантов, в 2019 году - лишь 164. 

Эта статистика сохраняет тенденции к снижению с 2015 года. Так, число азербайджанцев, обратившихся в Национальный суд Франции по делам беженцев в 2015 году, сократилось по сравнению с 2014-м годом на 15,5%, в 2016 году - на 12,8%, в 2017 году - на 28,3%, а в 2018 году - на 17,8%. 

В 2015 году в суд обратились 486 азербайджанских иммигрантов.

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