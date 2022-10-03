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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего должностного лица МЧС

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего должностного лица МЧС Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего должностного лица Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Происшествия
3 октября 2022 г. 16:32
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего должностного лица МЧС

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего должностного лица Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Об этом Report сообщили в Ширванской городской прокуратуре.

На основании поступившего заявления о том, что экс-начальник пожарной смены Гаджигабульской районной государственной противопожарной части МЧС Иншаллах Набиев в период нахождения на этой должности обманным путем присвоил чужое имущество, в Ширванской городской прокуратуре проведено расследование.

Установлены обоснованные подозрения в том, что И.Набиев обманным путем заполучил денежные средства в размере 3 500 и 2 тыс. манатов у жителя села Халадж Сальянского района, пообещав последнему, что устроит его сына на работу в МЧС и поможет сменить место службы.

В связи с этим в прокуратуре города Ширван возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество) и 178.2.3 (мошенничество с использованием лицом своего служебного положения) Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке FHN-də rəis vəzifəsində işləmiş şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

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