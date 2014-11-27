Верховный суд России оставил в силе приговор в отношении Орхана Зейналова

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Верховный суд РФ оставил в силе приговор гражданину Азербайджана Орхану Зейналову. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Суд постановил оставить приговор без изменения и отклонил апелляционную жалобу.

В конце июля Мосгорсуд признал О. Зейналова виновным в убийстве москвича Егора Щербакова из хулиганских побуждений, приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и взыскал 3 миллиона рублей в пользу отца погибшего.

Убийство Ю. Щербакова привело к массовым беспорядкам в Западном Бирюлево. Жители требовали от властей решить проблему с проживающими на юге столицы мигрантами и закрыть расположенную неподалеку овощебазу. В итоге были задержаны почти 400 человек.