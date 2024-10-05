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В Баку раскрыто преступление 22-летней давности

В Баку раскрыто преступление 22-летней давности В Баку раскрыто преступление, которое было совершено 22 года назад.
Происшествия
5 октября 2024 г. 18:50
В Баку раскрыто преступление 22-летней давности

Сотрудники прокуратуры Сураханского района города Баку и районного управления полиции раскрыли преступление, совершенное 9 апреля 2002 года в поселке Говсан в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что М.Э. (усл.), 1980 года рождения, совершил насильственные действия в отношении 13-летней З.Д. (усл.), а когда девочка сообщила, что будет жаловаться, М.Э. вместе с ее матерью Б.А. совершил умышленное убийство несовершеннолетней с особой жестокостью с целью сокрытия ранее совершенного преступления.

М.Э. и Б.А. были задержаны в качестве подозреваемых, им предъявлены обвинения по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.6 (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление) Уголовного кодекса Азербайджана.

Решением Сураханского районного суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

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