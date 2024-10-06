Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Хазарском районе Баку

В Хазарской районной прокуратуре Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины.

В Хазарской районной прокуратуре Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины.

Как сообщили Report в ведомстве, 6 октября около 02:00 в районную прокуратуру поступила информация об умышленном убийстве Гурбана Меликова, 1977 года рождения.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что несовершеннолетний А.Н. (условно) на почве личных отношений совершил умышленное убийство своего родственника и соседа Г.Меликова, нанеся ему ножевые ранения на территории поселка Бузовна.

По факту в Хазарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, несовершеннолетний А.Н. задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное следствие продолжается.

Ранее в пресс-службе МВД сообщали, что в поселке Бузовна Хазарского района Этигад Гаджиев, 1980 года рождения, и его сын И.Гаджиев на почве личных отношений нанесли ножевые ранения Гурбану Меликову, 1977 года рождения, Кёнуль Меликовой, 1982 года рождения, и Мазахиру Меликову, 2003 года рождения.