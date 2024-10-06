О нас

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Хазарском районе Баку

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Хазарском районе Баку В Хазарской районной прокуратуре Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины.
Происшествия
6 октября 2024 г. 11:17
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Хазарском районе Баку

В Хазарской районной прокуратуре Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего мужчины.

Как сообщили Report в ведомстве, 6 октября около 02:00 в районную прокуратуру поступила информация об умышленном убийстве Гурбана Меликова, 1977 года рождения.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что несовершеннолетний А.Н. (условно) на почве личных отношений совершил умышленное убийство своего родственника и соседа Г.Меликова, нанеся ему ножевые ранения на территории поселка Бузовна.

По факту в Хазарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, несовершеннолетний А.Н. задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное следствие продолжается.

Ранее в пресс-службе МВД сообщали, что в поселке Бузовна Хазарского района Этигад Гаджиев, 1980 года рождения, и его сын И.Гаджиев на почве личных отношений нанесли ножевые ранения Гурбану Меликову, 1977 года рождения, Кёнуль Меликовой, 1982 года рождения, и Мазахиру Меликову, 2003 года рождения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xəzər rayonunda qəsdən adam öldürmə faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
30 сентября 2024 г. 11:09
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20
Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
ФотоИльхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
3 октября 2024 г. 18:26
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке
Гасанова: Азербайджан совместно с ООН активизирует участие молодежи в зеленой повестке
4 октября 2024 г. 13:36
СМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю, есть погибший
ВидеоСМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю, есть погибший
1 октября 2024 г. 22:40
В рамках COP29 в Азербайджан будет приглашена молодежь из 35 стран
В рамках COP29 в Азербайджан будет приглашена молодежь из 35 стран
4 октября 2024 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi