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Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу по делу А.Човдарова

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу по делу А.Човдарова В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба о конфискованном по уголовному делу экс-генерала Министерства национальной безопасности Акифа Човдарова имуществе на сумму 30 млн манатов, в том числе рынке на 8-м километре.
Происшествия
17 апреля 2024 г. 14:39
Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу по делу А.Човдарова

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба о конфискованном по уголовному делу экс-генерала Министерства национальной безопасности Акифа Човдарова имуществе на сумму 30 млн манатов, в том числе рынке на 8-м километре.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Таира Кязымова жалоба не была удовлетворена.

Потерпевшие по уголовному делу заявили, что А.Човдаров отобрал принадлежавшую им собственность, находясь на должности. После его ареста это имущество было конфисковано в пользу государства.

На суде члены семьи бывшего генерала заявили, что конфискованное по данному уголовному делу имущество не было приобретено преступным путем.

Отметим, что указанное имущество было конфисковано решением Бакинского апелляционного суда от 1 сентября прошлого года.

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