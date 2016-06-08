​Вагиф Асадов: Я буду проводить пропаганду, совершая правонарушение и выплачивая штраф за это

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Начальник отдела по связям с общественностью Главного государственного управления дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о нарушении им правил дорожного движения.

В интервью Report он сказал, что журналист опубликовал информацию, не расследовав вопрос: "Позвонив мне, он сказал "Вагиф муаллим, я не ожидал от Вас, зачем вы нарушили правила?". На что я ответил, что если я нарушил правила, пойду заплачу штраф и докажу, что закон распространяется на всех. Закону должен подчиняться каждый. Ну и что же, что я являюсь полковником ГДП, я как все пойду и выплачу штраф".

В.Асадов подчеркнул, что распространенная в СМИ фотография была снята во время службы и здесь нет никакого правонарушения: "Как видно из фото, на автомобиле горит мигающий синий и красный свет. Поэтому я считаю, что не нарушал закона. На этой территории мы проводили мероприятие с целью обеспечения безопасности пешеходов. Я знаю, что не нарушал там правил. Однако на вопрос журналиста я ответил, что в случае нарушения правил заплачу штраф. Привлечение меня к административной ответственности, будучи полковником ГДП, не должно быть сенсацией. Наоборот, это средство пропаганды, поскольку в последнее время нарушившие правила водители заявляют в соцсети, что не намерены выплачивать штраф. Почему будучи полковником ГДП я выплачиваю штраф, а ты нет?".

В.Асадов добавил, что несмотря на должность, за рулем он обычный водитель: "То есть, я тоже могу нарушить правила дорожного движения. Я хочу специально нарушить правила и заплатить штраф. Хочу сделать это в целях пропаганды. В последнее время сформировалось мнение, что якобы известные личности не выплачивают штрафы. Я намерен допустить незначительное нарушение и провести пропаганду. Пусть каждый знает, что штраф выплачивают и знаменитости, и закон для каждого един. Заплатив 4 года назад штраф, я послал месседж каждому водителю. Тогда я превысил скорость на 20 км в час и заплатил штраф. Однако, некоторые отнеслись к этому негативно, заявив, что это пиар. Были и те, кто сказал, что я сделал это, чтобы "оставаться на повестке". Нашлись и те, кто считал, что полковник не должен нарушать правила. Хотя я и полковник, в тоже время являюсь обычным водителем и могу нарушить правила. Я тоже могу торопиться, превысить скорость и совершить правонарушение. От административных правонарушений никто не застрахован. Никто не может сказать, что не нарушал правил. Нарушение правил дорожного движения случайно, преднамеренно или же по неосторожности является административным правонарушением. Каждый, кто совершил административное правонарушение, должен быть привлечен к ответственности".