Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В южном регионе Азербайджана произошло третье землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки произошли в Лерике в 17:04:03 по местному времени в 12 км юго-западней Лянкяранской станции.

Землетрясение магнитудой 3,1 баллов, глубиной 12 км не ощущалось.

Отметим, что до этого в Лерикском районе произошли землетрясения силой 5,1 и 3,7 баллов.