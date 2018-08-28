 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В южном регионе Азербайджана произошло третье землетрясение

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В южном регионе Азербайджана произошло третье землетрясение.  

    Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки произошли в Лерике в 17:04:03 по местному времени в 12 км юго-западней Лянкяранской станции. 

    Землетрясение магнитудой 3,1 баллов, глубиной 12 км не ощущалось.

    Отметим, что до этого в Лерикском районе произошли землетрясения силой 5,1 и 3,7 баллов.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi