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    ​В Воронежской области уроженец Азербайджана получил 9 лет за наркопреступление

    38-летний мужчина был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе группы

    Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ В Воронежской области уроженец Азербайджана Фаиг Алекберов получил 9 лет за наркопреступление.

    Как передает Report, 38-летний мужчина был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе группы.

    В областной прокуратуре пояснили, что преступление было совершено в прошлом году. Летом осужденный согласился выполнить заказ на перевозку партии наркотиков из Москвы в Воронеж. 11 июля автомобиль Алекберова был остановлен сотрудниками воронежского УФСБ, в машине обнаружилось около килограмма героина и других наркотических веществ.

    Недавно в Рамонском районе состоялся суд над Алекберовым. Мужчина был признан виновным и приговорен к 9 годам и четырем месяцам в колонии строгого режима.

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