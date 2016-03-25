​В Воронежской области уроженец Азербайджана получил 9 лет за наркопреступление

Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ В Воронежской области уроженец Азербайджана Фаиг Алекберов получил 9 лет за наркопреступление.

Как передает Report, 38-летний мужчина был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе группы.

В областной прокуратуре пояснили, что преступление было совершено в прошлом году. Летом осужденный согласился выполнить заказ на перевозку партии наркотиков из Москвы в Воронеж. 11 июля автомобиль Алекберова был остановлен сотрудниками воронежского УФСБ, в машине обнаружилось около килограмма героина и других наркотических веществ.

Недавно в Рамонском районе состоялся суд над Алекберовым. Мужчина был признан виновным и приговорен к 9 годам и четырем месяцам в колонии строгого режима.