В Украине задержан азербайджанский "вор в законе" - ВИДЕО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Киевской области задержали «вора в законе» по кличке Дато Агджабединский.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил на странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Вчера вечером работники полиции Киевской области задержали „вора в законе“ 1985 года рождения. Уголовное прозвище — Дато Агджабединський. Этот „турист“ задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года. В отношении него уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на три года», — сообщил Аброськин.