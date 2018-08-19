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    В Украине задержан азербайджанский "вор в законе" - ВИДЕО

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Киевской области задержали «вора в законе» по кличке Дато Агджабединский.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил на странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

    «Вчера вечером работники полиции Киевской области задержали „вора в законе“ 1985 года рождения. Уголовное прозвище — Дато Агджабединський. Этот „турист“ задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года. В отношении него уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на три года», — сообщил Аброськин.

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