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В Товузе совершена кража на 16 тысяч манатов

В Товузе совершена кража на 16 тысяч манатов Задержан совершивший кражу житель Товузского района.
Происшествия
20 ноября 2021 г. 14:11
В Товузе совершена кража на 16 тысяч манатов

Задержан совершивший кражу житель Товузского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского районного отдела полиции, был задержан житель села Хунанлар В.Ибрагимов, подозреваемый в краже из одного из домов на территории района 5 700 манатов и золотых украшений на сумму 10 000 манатов, из другого дома - 300 манатов. Установлена личность и другого участвовавшего в краже мужчины.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda evlərdən 16 min manatlıq oğurluq edilib

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