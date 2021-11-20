В Товузе совершена кража на 16 тысяч манатов

Задержан совершивший кражу житель Товузского района.

Задержан совершивший кражу житель Товузского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского районного отдела полиции, был задержан житель села Хунанлар В.Ибрагимов, подозреваемый в краже из одного из домов на территории района 5 700 манатов и золотых украшений на сумму 10 000 манатов, из другого дома - 300 манатов. Установлена личность и другого участвовавшего в краже мужчины.

По факту проводится расследование.