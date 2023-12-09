В Товузе локомотив насмерть сбил пешехода

Сегодня ночью на перегоне Товуз-Говлар локомотив насмерть сбил мужчину, внезапно вышедшего на железнодорожные пути.

Сегодня ночью на перегоне Товуз-Говлар локомотив насмерть сбил мужчину, внезапно вышедшего на железнодорожные пути.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, житель села Гаджигасанли Товузского района Эльдениз Исмаил оглу Джафаров, 1998 г.р., пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, и мужчина погиб на месте происшествия.

"АЖД еще раз призывает пешеходов переходить железнодорожные пути только в специально отведенных для этого местах", - отмечается в сообщении.