В Баку 52-летнему мужчине нанесли ножевое ранение

В Сабунчинском районе Баку 52-летний продавец фруктов получил ножевое ранение, после того как выявил фальшивую купюру.
Как передает
Согласно предварительной информации, двое неизвестных попытались заплатить за купленные фрукты продавцу Эльчину Явер оглу Намазалиеву, 1972 года рождения, поддельной купюрой в 20 манатов. Однако, мужчина выявил фальшивку, после чего между сторонами возник спор, в ходе которого продавец получил ножевое ранение.
Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в больницу, ему диагностировали "колото-резаную рану брюшной стенки".
Обстоятельства инцидента выясняются.