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В Баку 52-летнему мужчине нанесли ножевое ранение

В Баку 52-летнему мужчине нанесли ножевое ранение В Сабунчинском районе Баку 52-летний продавец фруктов получил ножевое ранение, после того как выявил фальшивую купюру.
Происшествия
26 июля 2024 г. 02:17
В Баку 52-летнему мужчине нанесли ножевое ранение

В Сабунчинском районе Баку 52-летний продавец фруктов получил ножевое ранение, после того как выявил фальшивую купюру.

Как передает Report, инцидент произошел в поселке Бакиханово.

Согласно предварительной информации, двое неизвестных попытались заплатить за купленные фрукты продавцу Эльчину Явер оглу Намазалиеву, 1972 года рождения, поддельной купюрой в 20 манатов. Однако, мужчина выявил фальшивку, после чего между сторонами возник спор, в ходе которого продавец получил ножевое ранение.

Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в больницу, ему диагностировали "колото-резаную рану брюшной стенки".

Обстоятельства инцидента выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda meyvə satan kişi saxta pula görə bıçaqlanıb

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