В Баку дрезина насмерть сбила пешехода

12:02

Сегодня утром на перегоне Абшерон-Пута дрезина насмерть сбила 25-летнюю женщину, переходящую железнодорожные пути в неположенном месте.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, и женщина погибла на месте происшествия.

"АЖД еще раз призывает пешеходов переходить железнодорожные пути только в специально отведенных для этого местах. Соблюдение правил - обязанность каждого гражданина", - отмечается в сообщении.