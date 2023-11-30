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В Баку дрезина насмерть сбила пешехода

В Баку дрезина насмерть сбила пешехода 12:02
Инфраструктура
30 ноября 2023 г. 13:11
В Баку дрезина насмерть сбила пешехода

Сегодня утром на перегоне Абшерон-Пута дрезина насмерть сбила 25-летнюю женщину, переходящую железнодорожные пути в неположенном месте.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, и женщина погибла на месте происшествия.

"АЖД еще раз призывает пешеходов переходить железнодорожные пути только в специально отведенных для этого местах. Соблюдение правил - обязанность каждого гражданина", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda dəmir yolunu müəyyən olunmamış yerdən keçən piyadanı drezin vuraraq öldürüb

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