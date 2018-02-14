В связи с президентскими выборами время проведения общего собрания НАНА изменилось

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Изменилось время проведения общего собрания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Президиума НАНА заявил президент структуры, академик Акиф Ализаде.

По его словам, ранее общее собрание планировалось на 11 апреля: "Однако, как вы знаете, согласно утвержденному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжению, 11 апреля в стране состоятся внеочередные президентские выборы. Поэтому общее собрание НАНА пройдет в июне".