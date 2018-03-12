В Сумгайыте произошла авария, двое погибших и несколько тяжело раненых - ВИДЕО

Сумгайыт. 12 марта. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает местное бюро Report, в результате столкновения автомобиля марки Hyundai с автомобилем «Ока» с государственными номерными знаками "50-BY-671", на территории 9-го микрорайона города, 2 человека погибли и несколько тяжело ранены.

Cпециальным спасательным группам Сумгайытского Регионального Центра МЧС с помощью специальных оборудований удалось извлечь зажатые тела погибших из автомобилей. Водитель автомобиля марки "Ока" Гасанов Эльдар Джамшид оглу, 1991-го года рождения и пассажир, чье имя пока неизвестно скончались на месте от полученных травм. Раненые же были доставлены в городские пункты Службы Скорой Помощи. По информации, полученной из больницы, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту ведется расследование.