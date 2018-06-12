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    В Сиязане женщина скончалась во время родов

    Сиязан. 12 июня. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе произошел смертельный случай во время родов.

    Как сообщает северное бюро Report, местная жительница Айтен Мохаббат гызы Гасымова скончалась во время родов в родильном отделении Сиязанского регионального диагностического центра.

    По словам ее близких, женщина была абсолютно здорова, ребенок родился здоровым, однако мать умерла. У женщины есть еще и старший сын.

    По факту Сиязанской прокуратурой ведется расследование.

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