В Сиязане женщина скончалась во время родов

Сиязан. 12 июня. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе произошел смертельный случай во время родов.

Как сообщает северное бюро Report, местная жительница Айтен Мохаббат гызы Гасымова скончалась во время родов в родильном отделении Сиязанского регионального диагностического центра.

По словам ее близких, женщина была абсолютно здорова, ребенок родился здоровым, однако мать умерла. У женщины есть еще и старший сын.

По факту Сиязанской прокуратурой ведется расследование.