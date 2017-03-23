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    В Шемкире избита 78-летняя женщина

    Состояние Захры Мамедовой расценивается как средней тяжести

    Шемкир. 23 марта. REPORT.AZ/ В Шемкире пожилая женщина была избита на почве спора. Ее состояние расценивается как средней тяжести.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован сегодня днем в городе Шемкир.

    По неизвестным причинам местная жительница Мамедова Захра Али гызы 1939 г.р. поспорила со знакомым и была избита.

    Женщина была доставлена близкими в Шемкирскую центральную районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Состояние помещенной в отделение травматологии пострадавшей расценивается как средней тяжести.

    Факт расследуется отделением полиции Шемкирского района.  

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