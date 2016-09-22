В Шеки автомобиль сбил девочку, переходившую дорогу

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Шекинском районе автомобиль сбил девочку, переходившую дорогу.

Как сообщает северо-западное бюро Report, случай зарегистрирован на территории села Гохмуг.

Согласно информации, жительницу села Сабирову Гюнель Мубариз гызы 2008 года рождения сбил легковой автомобиль в то время, когда она хотела перейти дорогу.

Раненая на машине скорой медицинской помощи была немедленно доставлена в Шекинскую центральную районную больницу.

Как сообщили Report в больнице, пострадавшая получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ребенок находится в реанимационном отделении. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.