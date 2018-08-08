В Шеки 63-летнего мужчину укусила змея

Шеки. 8 августа. REPORT.AZ/ В Шекинском районе 63-летнего мужчину укусила змея.

Как сообщает северо-западное бюро Report, работавшего вечером на своем приусадебном участке жителя села Джума Магомеда Адыширин оглу Логманова 1955 г.р. змея укусила в левую голень.

Мужчину сразу доставили в Шекинскую центральную районную больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь.

Из-за сильного отека ноги его направили в Баку, в отделение токсикологии Клинического медицинского центра.