В Шамахы автобус попал в ДТП, есть раненые

На дороге Шамахы-Баку попал в ДТП пассажирский автобус, перевозивший школьников.

На дороге Шамахы-Баку попал в ДТП пассажирский автобус, перевозивший школьников.

Как передает Report, об этом в социальной сети Facebook сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления Башарат Мамедов.

Он отметил, что по предварительной информации, серьезно пострадавших при ДТП не зарегистрировано.

«Управление образования города Баку совместно с соответствующими структурами контролирует состояние пострадавших. Сообщается, что пассажирами разбившегося автобуса были преподаватель и учащиеся полной средней школы № 279 города Баку. Дай бог им скорейшего исцеления!», - говорится в сообщении.