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В Шамахы автобус попал в ДТП, есть раненые

В Шамахы автобус попал в ДТП, есть раненые На дороге Шамахы-Баку попал в ДТП пассажирский автобус, перевозивший школьников.
Происшествия
13 июня 2022 г. 01:19
В Шамахы автобус попал в ДТП, есть раненые

На дороге Шамахы-Баку попал в ДТП пассажирский автобус, перевозивший школьников.

Как передает Report, об этом в социальной сети Facebook сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления Башарат Мамедов.

Он отметил, что по предварительной информации, серьезно пострадавших при ДТП не зарегистрировано.

«Управление образования города Баку совместно с соответствующими структурами контролирует состояние пострадавших. Сообщается, что пассажирами разбившегося автобуса были преподаватель и учащиеся полной средней школы № 279 города Баку. Дай бог им скорейшего исцеления!», - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda avtobus qəzaya uğrayıb, yaralananlar var

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