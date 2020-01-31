В Сальяне задержаны лица, совершившие кражу - ФОТО

В Сальянском районе задержаны лица, занимающиеся кражей.

Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня вечером в одном из социальных объектов на проспекте Гейдара Алиева.

Так, в социальном учреждении грабителями были украдены стулья, обогреватели и другие предметы домашнего обихода.

Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в совершении кражи жители района Эльхан Агасадыг оглы Бабаев и Джейхун Абулгасан оглы Гусейнов.

Задержанные признались в совершении преступления.

Похищенные предметы были изъяты в качестве вещественных доказательств и доставлены в отдел.

По факту ведется расследование.