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В Сальяне задержаны лица, совершившие кражу - ФОТО

В Сальяне задержаны лица, совершившие кражу
© Foto: "Report"

В Сальянском районе задержаны лица, занимающиеся кражей.

Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня вечером в одном из социальных объектов на проспекте Гейдара Алиева.

Так, в социальном учреждении грабителями были украдены стулья, обогреватели и другие предметы домашнего обихода.

Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в совершении кражи жители района Эльхан Агасадыг оглы Бабаев и Джейхун Абулгасан оглы Гусейнов

Задержанные признались в совершении преступления. 

Похищенные предметы были изъяты в качестве вещественных доказательств и доставлены в отдел.

По факту ведется расследование.

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