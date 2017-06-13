В Сальяне мотоцикл упал в водный канал, водитель скончался

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Сальянском районе мотоцикл упал в оросительный канал, водитель скончался.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, инцидент произошел на территории села Арбатан.

Управлявший мотоциклом марки "М" житель села Насими Худиев потерял управление и ударился о стоящее у обочины дерево, после чего упал в оросительный канал. В результате Н. Худиев скончался на месте происшествия.

По факту начато расследование.