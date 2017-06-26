В Сабунчи найден неразорвавшийся снаряд

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку обнаружен неразорвавшийся снаряд.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), из центра управления в критических ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в агентство поступила информация о том, что на территории под названием совхоз Гюльчюлюк Сабунчинского района Баку найден неразорвавшийся боеприпас (НБ).

Мобильная бригада ANAMA незамедлительно была направлена на указанную территорию.

Специалисты агентства обнаружили 76-мм пушечный снаряд (ОФ-350), который был перенесен для уничтожения на безопасную территорию. Других опасных устройств на близлежащих территориях площадью 600 кв. м не выявлено.