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    В Сабунчи найден неразорвавшийся снаряд

    Мобильная бригада ANAMA незамедлительно была направлена на указанную территорию

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку обнаружен неразорвавшийся снаряд.

    Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), из центра управления в критических ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в агентство поступила информация о том, что на территории под названием совхоз Гюльчюлюк Сабунчинского района Баку найден неразорвавшийся боеприпас (НБ).

    Мобильная бригада ANAMA незамедлительно была направлена на указанную территорию.

    Специалисты агентства обнаружили 76-мм пушечный снаряд (ОФ-350), который был перенесен для уничтожения на безопасную территорию. Других опасных устройств на близлежащих территориях площадью 600 кв. м не выявлено. 

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