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В Сабирабаде автомобиль сбил подростка

​В Сабирабаде автомобиль сбил подростка

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в селе Низами.

При попытке перейти дорогу автомобиль сбил Сайяда Мубариз оглы Амирова, 2007 года рождения.

Пострадавший с помощью бригады скорой помощи был доставлен в Сабирабадскую центральную районную больницу с различными травмами конечностей.

Однако из-за тяжелого состояния, подростка отправили в одну из столичных больниц.

По факту ведется расследование.

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