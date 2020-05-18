​В Сабирабаде автомобиль сбил подростка

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в селе Низами.

При попытке перейти дорогу автомобиль сбил Сайяда Мубариз оглы Амирова, 2007 года рождения.

Пострадавший с помощью бригады скорой помощи был доставлен в Сабирабадскую центральную районную больницу с различными травмами конечностей.

Однако из-за тяжелого состояния, подростка отправили в одну из столичных больниц.

По факту ведется расследование.