В результате пожара в высотном здании Баку, отравились 7 человек - ФОТО

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В коммуникационной шахте дома, возведенного в Хатаинском районе столицы, по улице Мехди Мехдизаде произошло возгорание электропроводов. Как сообщает Report, на место происшествия были привлечены 8 пожарных бригад и 4 единицы скорой помощи. Пожар был локализован силами МЧС.

В ходе пожара 7 человек отправились дымом, троим малолетним и двум юношам была оказана амбулаторная помощь.

Еще двое жильцов средних лет, один из которых комендант здания, были помещены республиканский токсикологический центр.