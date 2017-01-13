В результате ДТП на одной и той же улице в Баку пострадали 2 женщины

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В результате двух ДТП на одной и той же улице в Баку пострадали 2 женщины.

Как сообщает Report, обе аварии произошли в Хатаинском районе.

Согласно информации, на улице Кислорода грузовой автомобиль марки "КамАЗ" сбил 31-летнюю Гасанову Кямалю, переходившую дорогу вместе со своим ребенком. К.Гасанова госпитализирована.

В время другого происшествия автомобиль марки Kia сбил 59-летнюю Меликову Сарай Аллахверди гызы. С.Меликова также госпитализирована.

По обоим фактам ведется расследование в отделении Государственной дорожной полиции Хатаинского района.