​В Новханах столкнулись два автомобиля, один человек получил ранения

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе города Баку произошло ДТП.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в поселке Новханы столкнулись два легковых автомобиля марок "Daewoo" и "Land Rover".
На место инцидента незамедлительно прибыли соответствующие спасательные силы МЧС, которые в ходе оценки места ДТП установили, что водитель "Daewoo" оказался зажатым в салоне в результате деформации автомобиля.
Пожарные-спасатели с учетом правил безопасности извлекли пострадавшего из машины.
News DepartmentАвтор новости
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