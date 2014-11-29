​В Новханах столкнулись два автомобиля, один человек получил ранения

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе города Баку произошло ДТП.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в поселке Новханы столкнулись два легковых автомобиля марок "Daewoo" и "Land Rover".

На место инцидента незамедлительно прибыли соответствующие спасательные силы МЧС, которые в ходе оценки места ДТП установили, что водитель "Daewoo" оказался зажатым в салоне в результате деформации автомобиля.

Пожарные-спасатели с учетом правил безопасности извлекли пострадавшего из машины.