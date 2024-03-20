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В Наримановском районе Баку полиция изъяла из незаконного оборота 8 кг наркотиков

В Наримановском районе Баку полиция изъяла из незаконного оборота 8 кг наркотиков В Наримановском районе Баку с начала марта полиция изъяла из оборота 8 кг наркотиков
Происшествия
20 марта 2024 г. 15:33
В Наримановском районе Баку полиция изъяла из незаконного оборота 8 кг наркотиков

Сотрудники Наримановского РУП в ходе оперативных мероприятий изъяли из незаконного оборота 8 кг наркотиков, а также незаконно хранившие 2 пистолета марки "Макаров".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

С начала марта сотрудники Наримановского РУП выявили 15 фактов незаконного оборота наркотиков, в целом задержаны 17 человек.

Из незаконного оборота изъято 8 кг различных видов наркотических средств и психотропных веществ. Также у граждан были изъяты 2 пистолета марки "Макаров", хранившиеся без соответствующих разрешительных документов.

Согласно информации ведомства, среди задержанных подозреваемые в незаконном обороте наркотиков Рашад Сафаров и Вусал Джавадов. У них было обнаружено около 5 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Задержанные заявили, что приобрели наркотики с целью сбыта у гражданина Ирана.

По фактам продолжается расследование.

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