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    В Мингячевирском городском отделении полиции произошли кадровые изменения

    Мингячевир. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевирском городском отделении полиции (ГОП) произошли кадровые изменения.

    Как сообщает ширванское бюро Report, старший инспектор группы регистрации и личности ГОП Эльман Нариман оглу Мамедов освобожден от занимаемой должности и отправлен на пенсию. На должность нового старшего инспектора группы назначен капитан полиции Турал Сафар оглу Албандаев.

    Отметим, что T.Албандаев до этого работал следователем в Шекинском районном отделении полиции.

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