В Мингячевирском городском отделении полиции произошли кадровые изменения

Мингячевир. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевирском городском отделении полиции (ГОП) произошли кадровые изменения.

Как сообщает ширванское бюро Report, старший инспектор группы регистрации и личности ГОП Эльман Нариман оглу Мамедов освобожден от занимаемой должности и отправлен на пенсию. На должность нового старшего инспектора группы назначен капитан полиции Турал Сафар оглу Албандаев.

Отметим, что T.Албандаев до этого работал следователем в Шекинском районном отделении полиции.