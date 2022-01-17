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В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пешехода

В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пешехода В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
17 января 2022 г. 01:38
В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пешехода

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Гёйшабад.

Так, автомобиль марки "VAZ-2107" сбил переходившего дорогу пешехода (личность уточняется – ред.).

Пострадавший был госпитализирован, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Тело для обследования было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

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