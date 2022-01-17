В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пешехода

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Гёйшабад.
Так, автомобиль марки "VAZ-2107" сбил переходившего дорогу пешехода (личность уточняется – ред.).
Пострадавший был госпитализирован, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Тело для обследования было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.
По факту ведется расследование.