В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пешехода

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Гёйшабад.

Так, автомобиль марки "VAZ-2107" сбил переходившего дорогу пешехода (личность уточняется – ред.).

Пострадавший был госпитализирован, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Тело для обследования было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.