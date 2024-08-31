Двойная игра активиста "No War": Как Бахруз Самедов шпионил в пользу Армении

Бахруз Самедов, известный как член провокационной группы "No War", начиная с 2020 года, то есть со времен Отечественной войны, установил контакты с представителями спецслужб Армении и сотрудничающими с ними гражданами этой страны.

Бахруз Самедов, известный как член провокационной группы "No War", начиная с 2020 года, то есть со времен Отечественной войны, установил контакты с представителями спецслужб Армении и сотрудничающими с ними гражданами этой страны.

Как сообщает Report, об этом рассказывается в сюжете Baku TV.

Члены этой группы всегда пытались выставить себя сторонниками мира и противниками войны, но в ответственные для страны периоды в основном защищали армян и агрессию Армении против Азербайджана, поддерживали сепаратистов в Карабахе.

Среди лиц, с которыми Б. Самедов вступил в контакт, были Ирина Сафарян, Лилит Шахвердян, Сосси Татикян и другие.

Особого внимания заслуживает Лилит Шахвердян. Эта девушка из оккупированного ранее Карабахского региона Азербайджана получила степень магистра в Парижском институте политических исследований. Ee даже поздравил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в своем аккаунте "X" по случаю поступления в упомянутый институт, - говорится в сюжете.

Кроме того, подчеркивается, что особое отношение Декотиньи к Лилит Шахвердян также вызывает интерес. Учитывая, что Служба специальной разведки Армении была создана и развита именно Францией, становится ясно, что привлечение Лилит к армянским спецслужбам не случайно.

По заданию упомянутых граждан Республики Армения, Бахруз Самедов собирал информацию о важных процессах, происходящих в приграничных с Арменией районах и Карабахском экономическом районе Азербайджана, и передавал ее этим лицам. Кроме того, в рамках выполнения этих заданий Бахруз Самедов готовил дезинформацию и провокационные материалы, направленные на разжигание национальной, этнической и религиозной вражды на территории Азербайджана, и публиковал их на различных аккаунтах в социальных сетях.

В ходе переписки через мобильное приложение WhatsApp с Ириной Сафарян, работающей на спецслужбы Армении, Самедов получил задание собрать и отправить информацию о процессах, происходящих в Карабахе и других регионах, ситуации с возвращением вынужденных переселенцев на освобожденные территории, а также о строительных работах на этих территориях и другие темы. Бахруз Самедов, в соответствии с этими заданиями, собрал всю возможную информацию и отправил Ирине Сафарян.

Во время переписки с телеграм-каналом "Lilit Khankendi", принадлежащим Лилит Шахвердян, сотрудничающей со спецслужбами Армении, Бахруз Самедов получил конкретное задание. Он собрал информацию о гражданине Азербайджана, фотография которого была ему отправлена, и передал ее армянской стороне, тем самым занимаясь шпионажем против Азербайджана в пользу иностранного государства в целях враждебности, оказывая помощь организациям и представителям иностранного государства, совершая государственную измену Азербайджану.

Кроме того, Бахруз Самедов получил задание собрать информацию о деятельности российских миротворцев, ранее дислоцированных в Карабахе, о заметных процессах в регионе, а также о радикальных религиозных течениях в Азербайджане, в том числе о деятельности и членах преступного сообщества "Хусейниюн", и предоставил собранную им обширную информацию в соответствии с заданием лицу по имени Егия Ташджян, сотрудничающему со спецслужбами Армении.

После разоблачения указанных конкретных действий в результате расследований 21 августа 2024 года Бахруз Самедов был задержан в качестве подозреваемого, а 23 августа 2024 года арестован сроком на 4 месяца по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики - государственная измена.

В материале Baku TV подчеркивается, что антиазербайджанская деятельность Бахруза Самедова не ограничивается только упомянутым: он был в Праге на мероприятии армянской диаспоры в Праге "Этнические чистки, проводимые азербайджанским государством в Карабахе, уничтожение армянского культурного наследия", где озвучил идеи, служащие интересам армянского государства и направленные против нашей страны.

При этом написал в телеграм-группу "SAMQ", соучредителем которой является, сообщения следующего содержания: "Я стыжусь своей национальной идентичности и крови, прошу прощения у армян за то, что сделали с ними азербайджанцы, единственное позитивное движение в Азербайджане должно быть направлено непосредственно против государства и идентичности под названием "Азербайджан", тем самым организовав пропаганду против государства".