В Гёйгёле столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а четверо получили травмы.

В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а четверо получили травмы.

Как передает западное бюро Report , инцидент был зафиксирован в поселке Гаджимелик.

Так, в результате столкновения двух автомобилей марок Hyundai и VAZ 31-летний Р.Мурадов от полученных травм скончался на месте происшествия, а Т.Бабаев (1986 г.р.), Н.Гасанова (1989 г.р.), А.Асланов (1995 г.р.) и Э.Гасанзаде (1992 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу Гёйгёля.

По факту ведется расследование.