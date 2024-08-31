О нас

В Гёйгёле столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Гёйгёле столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а четверо получили травмы.
Происшествия
31 августа 2024 г. 05:48
В Гёйгёле столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а четверо получили травмы.

Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в поселке Гаджимелик.

Так, в результате столкновения двух автомобилей марок Hyundai и VAZ 31-летний Р.Мурадов от полученных травм скончался на месте происшествия, а Т.Бабаев (1986 г.р.), Н.Гасанова (1989 г.р.), А.Асланов (1995 г.р.) и Э.Гасанзаде (1992 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу Гёйгёля.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Göygöldə ağır yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi