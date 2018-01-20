В Литве проведена церемония посвященная годовщине трагедии 20-го Января

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ При организации и поддержке Азербайджанского посольства в Литве, в Вильнюсе в рамках серии мероприятий, была проведена церемония памяти о погибших приуроченная к 28-ой годовщине трагедии 20-го Января.

Как передает Report, выступивший на мероприятии временно уполномоченный по делам посольства Атеш Гырхыев рассказал участникам мероприятия о событиях кровавого января, а также напомнил, что этот день вписан в историю Азербайджанского народа не только трауром, но и как страница героизма и мужества.

Представитель дипломатической делегации отметил, что Литовский народ хорошо понимает наши чувства и боль, так как 13-го января 1991-го года, в Вильнюсе произошли события, по сценарию трагедии 20-го Января.

По приглашению доцента Академии Музыки и Театра Литвы Юдите Леитайте память о погибших была почтена минутой молчания. Затем прозвучали отрывки из траурных композиций в исполнении литовских музыкантов.

По информации, полученной от посольства шехиды 20-го Января поминаются и в других городах Литвы, таких как Каунас, Шяуляй и Клайпеда.

Студенты, обучающиеся в Вильнюсе и Каунасе, а также соотчественники проживающие в Шяуляе и Клайпеда проводят поминальные мероприятие в память о жертвах трагедии.

Пресс-релиз посольства был разослан со стороны Министерства Иностранных Дел Литвы в посольства и дипломатические представительства всех стран, прошедших акрредитацию в Литве.

В средствах массовой информации Литвы в связи с событиями 20-го Января было опубликовано множество статей и записей, также были продемонстрированы репортажи.